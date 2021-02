Gameboy Tetris lindistab oma lood esialgu pudikeeles

Muusik Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov on kirjutanud mitmeid refrääne, mis inimeste pähe kummitama on jäänud. Muusik tõdes, et laulusõnade loomisel on tal kindel süsteem.

"Mul on üks süsteem, mida ma enda jaoks teen. Ma ei keskendu kohe sõnadele, vaid lindistan pudikeeles, kuidas üldine kõla oleks. Kui see juba kõlab minu jaoks sobivalt ja hästi, siis ma teen sinna alles sõnad," selgitas Botšarov R2 saates "Röster".

Botšarovi muusikukarjäär sai suurema hoo sisse tänu ansamblile 5Miinust, kelle esinemisgraafik enne koroonapandeemiat väga punane oli. Laval olemisest rohkem naudib Gameboy Tetris aga stuudios nokitsemist.

"Lava on väga hea viis, kuidas suhelda ja kokku saada oma kuulajaskonnaga. Stuudio on ikkagi teistmoodi, seal ma istuks kogu aeg. Ma olen laval juba päris kaua olnud ja kunagi mul oli küll suur soov end näidata, et olen esineja. Nüüd vanusega on see aga rahulikumaks muutunud," tõdes Botšarov.

Muusika kõrval võtab suure osa tema ajast ka isaks olemine, mis ongi Botšarovi sõnul kõige tähtsam ülesanne ta elus.

"Lapsed on nii aktiivsed. Nad kogu aeg tahavad midagi teha ja mängida. Kui sa oled magamata, siis sa mõtled ainult sellest padjast, aga nemad haaravad sind autodega mängima jne," rääkis Botšarov ja lisas, et kummagi lapse sünd polnud ette planeeritud ja nii juhtusid elus mitmed head asjad justkui korraga.

"Natuke raske, et see juhtus just sel hetkel, kui karjäär läks ülesmäkke. Kõik tuleb ühel hetkel. Isegi kui mitte midagi ei juhtu, siis mitte midagi ei juhtu täpselt ühel hetkel. Siis istudki nii, et ei ole tööd, ei ole midagi. Aga siis, kui hakkab juhtuma, siis juhtuvad kõik asjad korraga," sõnas Botšarov ja lisas, et kui palju asju korraga käsil on, on ka aega justkui rohkem.

"Ma olen elus tegelikult päris palju töötu ka olnud. See on selline auk, mis imeb sind sisse. Kui sul on väga palju aega, siis sa ei jõua mitte midagi. Sa oleki nagu keedukartul ja sa ei tee mitte midagi," nentis Botšarov.