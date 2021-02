Üks Wiiralti liikmetest Eesti Laulu lavale ei pääse

Eesti Laulu lavakogemusest otsustas loobuda Wiiralti suupillimängija Siim Türnpu.

"Ma olen lihtsalt nii suure südamega ja heatahtlik, et ülejäänud bänd läheb ja ma olen varupingimängija," ütles Türnpu "Terevisioonis".

Bändi liikmed tõdesid ka, et nende muusikas on tunda ameerikalikke mõjutusi.

"Eriti Kid [bändi liige Martin Saaremägi – toim.] on olnud soetud selle maaga ja teda on see eriti sügavalt mõjutanud. Ka mina olen suur kantrimuusika ja Nashville'i fänn ja eks sealt need mõjutused tulevadki, sest see, mis muusikat me ise kuulama, hakkab ka meist välja tulema ja mõjutab meie loomingut," rääkis bändi liige Marta Arula.

Wiiralt esineb Eesti Laulu esimeses poolfinaalis, mis toimub 18. veebruaril.