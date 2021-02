Heino Tartes sai esimest korda lõõtspilli käes hoides isa käest pahandada

"Ma võtsin üks kord voodi alt isa pilli ja hakkasin seda natuke proovima. Isa oli kohe kuri, et poiss, sina seda pilli puutuda ei tohi, pill on kallis ja lõhud veel pilli ära," meenutas Tartes Vikerraadio saates "Käbi ei kuku..." ja lisas, et isa oli karmi olemisega mees, kes vajadusel lapsi ka karistas.

Isa pahameelele vaatamata poisi huvi lõõtspilli vastu ei raugenud ja nii tõmbas ta ajal, mil isa tööl oli, pilli voodi alt välja ja hakkas harjutama. Emal polnud poja pilli mängimise lembuse vastu midagi.

"Ja siis ma ikka proovisin ja proovisin omal käel ja nii ma ikkagi lõõtspillimängu selgeks sain. Salaja ja keelatud vili," sõnas Tartes.

Esialgu oli lõõtsa mängimine tema jaoks vaid hobi ning kutsekooli läks ta hoopis mehaanikat õppima. Automehaanikuna töötades kohtus ta ka oma tulevase naisega, kelles lõõtsa mängimine samuti aeg-ajalt pahameelt tekitas, sest mees veetis palju aega kodust eemal. Samas mõistis abikaasa ka, et pillimängija elukutsega käivad hilised esinemised käsikäes.

Tartes tõdes, et aastatele tagasi vaadates on ta rahul, et tema elu on just sedasi läinud.

"Ma ei ole poliitikasse pürgiv vms, ma tahan lihtne inimene olla kogu aeg. Olen saanud siiamaani kõigiga hästi läbi ja mul on ka vist olemas mingisugune oskus kogukonda koos hoida. Meil on lõõtspilli kogukond, see on uskumatu, mis inimesed tulevad kaugelt, 200 km kauguselt kokku, mängitakse mõned tunnid ja minnakse positiivses meeleolus üle Eesti laiali," ütles Tartes lõpetuseks.