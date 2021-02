Video: Super Bowli laval esines The Weeknd

The Weekndi esinemine kestis umbes 13 minutit ja selle aja jooksul jõudis ta esitada mitmeid hitte, kirjutab Reuters.

Esitamisele tulid lood "Starboy", "The Hills", "Can't Feel My Face", "Earned It", "Save Your Tears" ja "Blinding Lights".

Esinemise ajal kandis laulja punast litritega pintsakut ja musti pükse. Lavakujunduses kasutati The Weekndi viimasele albumile "After Hours" omast temaatikat.