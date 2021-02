Looga "Discoteque" sõidab Leedut Eurovisioonile esindama eelmise aasta favoriit

Leedut esindab tänavu Eurovisioonil The Roop looga "Discoteque". The Roop pidi Leedut lauluvõistlusel esindama ka möödunud aastal ning teda peeti üheks Eurovisiooni favoriidiks.

Leedu eurolaulu konkursil osales kokku 21 artisti ning neist kuus pääses finaali. Publiku ja žürii häälte kokkuliitmisel kogus enim punkte The Roop.

Eelmisel aastal pidi The Roop Leedut esindama looga "On Fire", mida kuulas Leedus muusikaplatvormidel rekordarv inimesi. Ka Eurovisiooni Youtube'i kanalil oli "On Fire" eelmisel aastal üks enim kuulatud lugusid.

Kuulajate arvu rekordeid on Leedus juba purustanud aga ka "Discoteque".

The Roopi liikmed on Vaidotas Valiukevicius, Robertas Baranauskas ja Mantas Banišauskas.