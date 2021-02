Matis Leima setodest: me pole mingi salasekt või eriliik, me oleme normaalsed inimesed

Andekas seltskond pani mullu sügisel Seto Kuningriigipäeva auks kokku bändi ja koos anti unustamatu etteaste. Kuigi mõned neist on Setomaaga seotud vaid ühe vanema kaudu, peavad nad oma seto juuri oluliseks ja omale kalliks.

Laulja Ithaka Maria jaoks, kelle ema on Setomaal sündinud, on juured eriti oluliseks osutunud siis, kui eluraskused rõhuvad. "Sellisel hetkel, kui elu esitab väljakutseid, siis sa lähed tuge otsima. Sõbralt saad tuge, perelt saad tuge, aga üks oluline koht, kust tuge saada, on juured. Ja kui need on tugevad, siis on see toetatuse tunne väga ilus ja toimib."

Kuigi Setomaa on tuntud oma iseloomuliku keele, toidukultuuri, riiete ja traditsioonide poolest, siis igapäevaellu nad seto kultuuri ei põimi. "Ma võiksin küsida, Anu, kas sa alustad hommikut rukkileivaga ja tõmbad sinimustvalge üles igal hommikul või kui tantsid, siis tantsid kaerajaani? Me oleme normaalsed inimesed, setod ei ole mingi salasekt või eriliik," vastab helilooja Matis Leima humoorikalt Anu küsimusele, kas nad igal hommikul ikka sõira söövad.

Seto keelt nad samuti igapäevaselt ei räägi, kuid kui vaja, siis saavad sellest suurepäraselt aru. Nii on nende sõnul paljude noorte setodega. "Noorem põlvkond väga ei räägi, aga kõik saavad aru küll," ütles muusik Ivo Laanelind. "Ma ei julgeks ka kellegagi täiesti setokeelsesse vestlusesse astuda, sest mul ei ole olnud seda praktikat."

Muusik Reigo Ahven meenutab, kuidas tema vanaisa proovis talle seto keelt õpetada. "Ma pean ütlema, et mulle väga meeldis mu vanaisa stiil mitte laskuda kirjakeelde. Ta rääkis alati seto keelt. Ta ilmselt lootis, et kui ma kunagi olen Anu saates diivanil, siis ei jää ma kehva olukorda ja ei tea ühtegi setokeelset sõna. Ta muidugi eksis rängalt, sest ma ei teagi," naeris Ahven, aga lubas, et ühel päeval ka seto keele ära õpib.

"Mis üldiselt muidu setodel on teistmoodi, mida ma ei märka nii palju mujal Eestis, on see kokku hoidmine. Näiteks Luhamaa külas renoveeriti kirik ära, see oli inimeste enda initsiatiivil tehtud ja ise koguti raha," rääkis laulja Kethi Uibomägi. "Setod hoiavad kokku ja on hästi külg-külje kõrval. Kui oled seto, siis oled oma inimene ja pere ja uuritakse, kuidas saab sind aidata."

Ithaka Maria sõnul iseloomustab setosid kahe jalaga maa peal olemine. "Kuigi setodel on alati side mõne püha isaga, see peab olema, see käib setokultuuri juurde, siis on nad väga kahe jalaga maa peal inimesed, mängulised, kirglikud ja ütlevad otse."

"Tõesti, vahel öeldaksegi, et miks te olete nii konkreetsed ja otsekohesed. Aga mis ma keerutan, miks me ilustame asja? Me räägime nii, nagu on," lisas muusik Jaanus Viskar.

Bändina esitati saates ka kaks lugu.