Galerii: ETV2 teemaõhtul jõuab eetrisse värske portreesaade Piret Kaldast

19.30 "Palju õnne argipäevaks" (I ja II vaatus)

Jaan Tätte komöödia Tallinna Linnateatri esituses.

21.35 "Piret Kalda. Sõprus ja armastus" (uus portreesaade)

Armastatud Linnateatri näitleja Piret Kalda andis sünnipäeva puhul intervjuu heale sõbrale Margus Taborile. Kirglikud reisikaaslased meenutasid koos meeleolukaid juhtumisi ja saame teada nii mõnegi nipi, kuhu tasub minna, kui saab jälle reisida.

22.05 Mängufilm "Ristumine peateega" (Eesti 1999)

Laura ja Roland üritavad hääletades teise linna jõuda. Kolmanda autoga jõuavad nad ristmikule, kust enam edasi ei saa. Neid lihtsalt ei võeta peale. Laura eestvedamisel hakatakse liikuma mööda kitsast metsateed, et öömaja leida. Oma väikeses metsamajakeses elab Osvald, kellel on foto maailma kauneimast naisest, neli miljardit dollarit, mille ta sai maja taga jões elavalt kuldkalakeselt ja näib, et ta ootab kedagi. Fotol olev naine on päevitunud, tal on sünnimärk ja ta kannab kaelas peenikest kuldketti. Roland ja Laura astuvad sisse ning tundub, et Osvald ongi Laurat oodanud. Ta on kindel, et rahast tulev jõud tõi temani tüdruku ajakirjakaanelt. Kuid asi ei möödu sekeldusteta. Laural on kaasas armastatud noormees, kellega Osvald ei ole arvestanud. Mees pakub Rolandile raha - miljard dollarit Laura armastuse eest. Algab mäng tegelaste mõistuse ja tunnete proovilepanekuga. Osades Andrus Vaarik, Piret Kalda, Jaan Tätte ja Emil Urbel. Lavastaja Arko Okk, stsenaristid Jaan Tätte ja Arko Okk, muusika autor Jukka Linkola.

22.40 "Kontakt"

Eesti näitlejate portreesaates astuvad üles Piret ja Lonni, kursakaaslased 13. lennu päevilt. Nad on oma silmaga pealt näinud, kuidas Noorsooteater muutus Linnateatriks ja käinud läbi tee teatri pesamunadest esileedideks. Saatejuhid Henrik Kalmet ja Veiko Tubin, dramaturg Paavo Piik.