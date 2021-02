Tundmatu DJ singel müüdi rekordsumma eest

Scaramanga Silki 2008. aastal välja antud singel "Choose Your Weapon" müüdi detsembris anonüümsele pakkujale 40 095 dollari ehk ligi 33 300 euro eest, kirjutab BBC.

Müügiga edestas "Choose Your Weapon" siiani kõige kallimat tehingut Discogsis, milleks oli 2018. aastal 27 500 dollariga müüdud Prince'i haruldane "The Black Album".

Kolmandal kohal rekordmüükide tabelis on originaalkoopia The Beatles'i loo "Love Me Do" plaadist, mille peal Paul McCartney nimi valesti kirjutatud ning mis müüdi 2017. aastal 15 410 dollariga.

DJ ise oli enda sõnul üllatunud, kui müügist kuulis ning oli alguses kindel, et see on nali, öeldes, et ei paneks end ealeski samale pulgale Prince'i või biitlitega. "Keegi Discogsist kirjutas mulle, et selline müük on tehtud, ja ma mõtlesin, et see peab olema viga, kindlasti on mu sõbrad midagi korraldanud, sest see tundus ebareaalne."

Ta lisas, et proovis ostja kohta ka rohkem teada saada, kuid Discogs ei tohi ostja andmeid avalikustada. "See on minu vaatevinklist vaadatuna veidi frustreeriv. Ma saan vaid oletada, kes selle ostis, mis ei ole minu arvates väga aus."

Ka ülejäänud muusikasõbrad on uudisest hämmeldunud ja mõned kommentaarid viitavad isegi sellele, et Scaramanga Silk ise korraldas ostu, et endale reklaami teha. Samuti spekuleeritakse, et ost oli legendaarse ja ühiskonnakriitiline Suurbritannia kunstniku Banksy vigur.

Discogs kinnitas BBC-le, et müük oli legitiimne, kuid peavad ostja privaatsust austama ja ei saa tema isikut avalikustada.

Scaramanga Silk avaldas vaid 20 koopiat oma debüütsinglist ja "Choose Your Weapon" oli ühepoolse vinüüli ainus lugu. Silk rääkis BBC-le, et tolleaegsed noa- ja relvaprobleemid tekitasid temas soovi luua olukorrale muusikaliselt eriline vastus või reaktsioon. "Arvasin, et inimesed on selle unustanud. Ma olen loominguliselt edasi liikunud ja ei tee enam sellist muusikat, see lugu oli selle konkreetse aja jaoks."