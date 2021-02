Retseptid: "Suus sulav Eesti" õpetab kartulivorsti tegema

Luhtre talu kartulivorstid

1,5 kg kartuleid tükeldada võimalikult peeneks

400 gr soolaliha tükeldada samuti peeneks ja praadida

300 gr sibulaid tükeldada ja praadida

Soolaliha ja sibulad segada kokku, lisada peenestatud kartulid, maitsestada soola, pipra ja vorstirohuga. Seejärel lisada ka tükeldatud küüslauk. Selle koguse peale umbes mugulatäis. Soovi korral lisada 1 spl köömneid.

Kogu see segu toppida soolikatesse. Vastavalt soovile siduda soolikad väikesteks vorstideks või jätta pikaks ja keerata rõngasse. Soovitan hambatikuga torkida vorstidesse auke, et õhk välja pääseks ja kuumutada vortse keemiseni, siis on neid võimalik ka mõned päevad külmas säilitada, muidu lähevad siniseks. Kui kohe ahju pista, pole keeta vaja, aga auke vaja ikka teha, sest muidu lähevad lõhki, kui ahju panete.

Küpsetada 180 kraadi juures ahjus 1 tund.

"Suus sulav Eesti" on ETV eetris laupäeviti kell 20.00.