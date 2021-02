Eerik-Niiles Kross veetis kevadise karantiini isa kirju lugedes

Isa lugusid vangilaagritest ja Siberist mäletab ta hästi ning mingeid kirju, näiteks vanaema kirju isale on ta lugenud küll. "Need on sellised ema kirjad, natuke haledakesed, aga armsad. Ja siis ka isa kirjad emale. Aga ma hakkasin mõtlema, et midagi pidi veel olema. Mõtlesin, et loogiline on, et mees ikkagi kirjutas oma abikaasaga. Ja selgus, et ongi alles ja hoolega hoitud peaaegu kõik isa kirjad, mis on tulnud alates Patarei vanglast kuni läbi laagrite ja Siberi tema tollasele abikaasale Helga Pedussaarele. Nende abielu läks sellesama Siberi ja vangla nahka mõnesmõttes, aga kirjavahetus on sellele vaatamata alles hoitud ja siis ma hakkasin seda lugema."

Ta tõdeb, et kirjad jõudsid temani õigel hetkel. "Mina pean sellele koroonakarantiinile olema tänulik, sest ma sain suurema osa neist kirjadest kätte päev enne, kui kevadel karantiin välja kuulutati. Ja siis mul oli selline suurepärane olukord, kus keegi ei seganud, koosolekutel ei pidanud käima ja oli sadu lehekülgi senitundmatuid isa kirju."

Uutes kirjades peitus küll põnevat infot, mida Kross varem isa elust ei teadnud, kuid tema sõnul oli tore tõdeda, et kirjadest kumab siiski läbi isa teadatuntud positiivne meelsus. "Seal on väga palju uut detailide mõttes, aga see põhiline hoiak selle Vene värgi, vangla ja Siberi suhtes, see on kirjades olema," rääkis ta. "Mõnikord on arvatud, et vanamees natuke ilustas või kuidagi üritas näidata end sõltumatu ja üleolevana selle suhtes ja et need kannatused pidid teda ikka tegelikult hirmsasti rõhuma. Küllap need kannatused mõjutasid teda ka, aga tema selline elujaatav ja "me saame hakkama" hoiak on seal kirjades sees."

Jaan Kross ja tema naine olid sunnitud teineteisest eemal olema aastaid ning kirjades rullub lahti nende armastuslugu, mis on Eerik-Niiles Krossi sõnul nii kurb kui ka ilus korraga. Samal ajal oli kirjades sees ka palju kirjanduslikku mõttearendust. "Ta juba 1947. aasta sügisel saadab sellise programmilise kirja, kus on tema kirjanikuks hakkamise kava, et mida ta kõike kavatseb kirjutama hakata, kui ta tagasi tuleb. Kirjanduslooliselt on seal väga palju," ütles Kross ja lisas, et isa proovis ka palju raamatuid lugeda ning arutleb kirjades raamatute üle, mida ta luges.

Tänaseks on Kross koondanud isa kirjad raamatuks. Ta usub, et vaatamata kirjade kohati isiklikule sisule poleks isal nende avaldamise vastu midagi. Vastupidi, need annavad tema sõnul võimaluse kirjanikul oma lugu rääkida. "Kuna neid igasuguseid tõlgendajaid on nii palju tekkinud, siis ma arvan, et tal poleks kirjade avaldamise vastu midagi. Mulle tundub, et need tõlgendused temast on olnud natuke nagu piiblilugu ilma piiblita, et räägitakse, mida mees mõtles ja mida ta tegi. Aga las ta siis ise ütleb ka," ütles Kross. "Ja see on just sellesmõttes ilus, et see on noor Jaan Kross, keda peaaegu keegi ju enam ei mäleta."

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.00.