Suri "Helisevast muusikast" tuntud näitleja Christopher Plummer

Plummer suri oma kodus USA-s Connecticutis, kirjutab Variety.

2012. aastal võitis Plummer Oscari kõrvalosa eest filmis "Algajad" ("Beginners"), mis tegi kõige vanema kõrvalosatäitja Oscari võitja.

Meeldejäävaid rolle tegi Plummer ka filmides "Siseinfo" ("The Insider"), "12 ahvi" ("12 Monkeys"), "Mees, kes tahtis olla kuningas" ("The Man Who Would Be King"), "Piinatud geenius" ("A Beautiful Mind") ja "Nugade peal" ("Knives Out").