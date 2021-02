Heleza soovis Eesti Laulu loo muusikavideoga end intiimsemast küljest näidata

"Vanemad jäädvustasid lapsepõlve ja nii tore on tagasi vaadata. Tahtsin seda jagada suurem publikuga, et natuke näidata ka enda intiimsemat poolt nii lapspeõlve kui ka unistusi," rääkis Heleza "Terevisioonis".

Loo refrään on prantsuse keeles ja tähendab eesti keelde tõlgituna "See olen mina praegu, kes ma olen homme, ma ei tea".

"Ma elasin kuus kuud Prantsusmaal ja õppisin seal prantsuse keelt. Kui ma siis lõpuks Eestisse tagasi jõudsin, siis ma mõtlesin, et mis ma prantsuse keelega siin peale hakkan ja otsustasin, et panen selle laulu sisse. Et vähemalt niigi palju siis," selgtas Heleza, miks otsustas refrääni just prantsuse keeles kirjutada.

Ta lisas, et Eesti Laul on tema jaoks kui hüppelaud ja juba kevadel on oodata Heleza lühialbumit.