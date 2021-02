Pitsa andis välja debüütalbumi "Calzone"

Pitsa, mis formuleeriti vaid mõned kuud tagasi, moodustavad Kohver, Reket ja Boipepperoni. Plaadil on kõik lood nende poolt kirjutatud ja produtseeritud, külalistena leiab albumilt ka Genka ja Maiani.

Albumi avab kurikuulus telefoninumber "9000069", mille vahendusel on tõelised fännid saanud terve sügise ja talve eelkuulata Pitsa lugusid, mis veel ilmunud ei polnud. Bändi värskeim singel plaadilt on eneseirooniline "Kuulsaks", mida esitleti Eesti Muusikaauhindade gaalal.

Bändi ühe liikme Kohvri sõnul saab "Intro" loost kätte kõik vastused tüüpküsimustele, et miks te muusikat teete ja kuidas Pitsat oli teha: "See pole kunst, vaid edevuselaat. Ühesõnaga... Me siin mingid avangardi ei tee. Pigem lõbusasti."

Albumi lõpetab nostalgiasugemetega "Trühvlid", kus võib ära tunda Kaari Sillamaa kirjutatud ja Maarja-Liis Ilusa poolt kuulsaks lauldud loo "Kohtumine". "Selle looga oli alguses see plaan, et teeks full Maarja-Liisi coveri ehk keeraks "sina" ja "mina" lihtsalt laulusõnades teistpidi ja saaks normaalse stalkimislaulu - "mul tundub, et jooksed mu eest ja sulle, et ammu su järel ma käin". Sellise ajuhaige pervolaulu," rääkis Kohver. "Aga õnneks mõtlesime kaugemale ja tekkis "Trühvlid". Selline "sebin sind, saan kätte" laul."