"Insight": Eesti animatsioonifirma pürgib Hollywoodi haarde poole

"Draakoni pitsati saladus" Arnold Schwarzeneggeri ja Jackie Chaniga, Fjodor Bondartšuki "Asustatud saar", Timur Bekmambetovi "Kuused 2", populaarne "Maša ja karu" ning animafilm "Robo" - kõiki neid linateoseid ühendab asjaolu, et osa nende eriefekte ja animatsioone on loodud ühes Eesti firmas. ETV+ uuriv saade "Insight" käis vaatamas, mida kujutab endast firma, mil on niivõrd muljetavaldav portfoolio.

Võrdsed partnerid

Stuudio Asymmetric asub otse Tallinna kesklinnas. Ehkki nimi näib viitavat ebavõrdsusele, on selle taga kaks absoluutselt võrdset partnerit: Vsevolod Zorin ja Viktor Lakisov, produtsent ja režissöör, keda kunagi viisid kokku saatus ja armastus animatsiooni vastu.

44-aastane Lakisov on sündinud Kasahstanis ja sai kõrghariduse Moskvas. Seal asutas ta oma esimese arvutianimatsiooni stuudio, kus on aastate jooksul animeerinud lugematul arvul reklaamprojekte. "Tegutsesin just animatsioonreklaami režissöörina. Tegin selliseid, nagu Chester ja M&M's, kus on animeeritud tegelaskujud," rääkis Lakisov.

Kui Viktor Lakisov on animatsiooniga seotud juba pea 15 aastat, siis Vsevolod Zorini teekond väljamõeldud tegelaskujude ja visuaalsete efektide maailma on olnud pikk ja käänuline. Zorin sündis väikeses Himki linnakeses Moskva lähistel. Tema vanemad olid teatris lavastajad. Pärast kooli lõpetamist ei valinud ta siiski teatrikunsti, vaid astus lennundustehnoloogia instituuti ja omandas seal raketimootorite insener-tehnoloogi eriala.

Erialasele tööle Zorin aga ei läinud. Saabusid 90-ndad ja mees sukeldus ärisse. "Mingil hetkel sattus mulle kätte montaaživahu balloon. Võtsin selle ja helistasin ballooni tagaküljel olnud numbrile. Ettevõtte nimi oli Matek ja see tootis Eestis Makroflexi," jutustas Zorin. Ta meenutas, et kokkuleppele jõudmise kiirus hämmastas teda. "Mõne minuti pärast voolasid faksi vahelt juba mingid paberid välja," rääkis Zorin. Nii hakkas mees tegelema ehitusmaterjalide müügiga. See pealtnäha juhuslik kõne viis suurettevõtte Krimelte loomiseni.

Esimene vasikas aia taha

Loominguline olemus ei lasknud ennast aga maha suruda. Äritegemise kõrvalt tekkis Vsevolod Zorinil võimalus panna end proovile animatsiooniprojekti produtsendina. "Nii ma sattusingi filmimaailma. See oli Mosfilm," meenutas produtsent.

Esimene projekt oli "Kuningas Saalomoni pitsat". Film kukkus täielikult läbi. Viie miljoni dollarilise eelarvega film teenis veidi üle 400 000 dollari piletitulu. Läbikukkumine Zorinit ei peatanud ja ta katsetas end produtsendi rollis veel kord. Komöödia "Sugude sõda" jõudis ekraanile 2015. aastal ega hiilanud samuti näitajate poolest. Kahe miljoni dollarilisest eelarvest ei õnnestunud tagasi saada isegi 200 000 dollarit. Pärast seda otsustas Zorin, et valib järgmiseks projektiks võõra stsenaariumi, mitte enda oma.

Tulemuseks oli täispikk animafilm "Prääksud" ("Quackerz"). Just selle filmi kallal töötades said tuttavaks tulevased partnerid - režissöör Viktor Lakisov ja projekti produtsent Vsevolod Zorin. "Prääksude" esilinastus toimus 2016. aastal. Ehkki suurem osa tööst oli tehtud väljaspool Venemaad, jäid autoriõigused Vene stuudiole. "Kui Venemaa vastu kehtestati sanktsioonid, muutus vene filmide ostmine praktiliselt võimatuks. See andis meile tol hetkel tugeva hoobi," rääkis Lakisov.

Partneritele tuli idee tuua Asymmetricu stuudio Moskvast Euroopasse üle. Leiti pind, pandi asjad kokku ja otsustati, et aknaks Euroopasse saab Eesti. "Ma ei mäletagi, kes selle ettepaneku tegi. Me kas mõtlesime selle koos välja või olin mina esimene. Aga me ei kahelnud selles hetkegi," meenutas Lakisov.

Poolteist aastat tagasi animeeris stuudio animafilmi "Robo" peategelase. 2018. aastal tuli linale Sergei Lukjanenko samanimelise teose põhjal tehtud "Mustand". Ka selle filmi eriefektid on Asymmetricu tehtud.

Eestis aitas ärimeestel sidemeid luua endine kultuuriminister Laine Randjärv. "Kuigi pean ennast kultuuri valdkonnas päris kompetentseks ja tean, mis siin toimub, siis peab ütlema, et mulle oli suur uudis, et meil Eestimaal on olemas selline mees. Kes on tulnud Moskvast, kes tahab tegelikult esindada Eestit ja näidata Eestis olevaid võimalusi ühe loomemajanduse haru arenguks," ütles Laine Randjärv.

Hollywoodi haare

Möödunud aastal müüs Vsevolod Zorin maha talle kuulunud 25 protsenti Krimelte aktsiaid ja keskendub nüüd stuudio arendamisele. Kui seni käis jutt valdavalt Vene turule orienteeritud projektidest, siis praegu töötab stuudio "Pinocchio" kallal, mille tegijatel on laiaulatuslikumad plaanid.

Film peaks kinodesse jõudma hiljemalt 2022. aasta algul ning selle eelarve on 8-10 miljonit dollarit. Stsenaarium on kirjutatud USA-s, hääle on tegelastele andnud oma ala tipptegijad. "Pinocchiole näiteks andis hääle tuntud Käsna-Kalle Kantpüks, õigemini näitleja, kes selle tegelaskuju välja mõtles ja on teda pikki aastaid helindanud, tema nimi on Tom Kenny. Meil annab ta oma hääle Pinocchiole," rääkis filmi režissöör Viktor Lakisov. "Üks meie näitlejaid on Lexuse ametlik reklaamhääl. Kaks meie inimest töötasid omal ajal animafilmi "Jimmy Neutron" kallal, mis oli Oscarile nomineeritud," jätkas "Pinocchio" produtsent Vsevolod Zorin.

Kuni töö esimese osa kallal käib, mõtlevad Asymmetricu töötajad juba oma tegelaste järgmistele seiklustele. Sel korral tahavad nad tuua filmi ka kõrvaltegelase Eestist, kes võtaks sündmustest aktiivselt osa. "Seda teeb Eesti stuudio. Meie meelest on see pluss. Kogu maailmas nähakse, et Eestis tehakse kvaliteetset graafikat ja põnevaid asju. Ja veel mingi ägeda eesti tegelasega," rääkis Vsevolod Zorin.