Curly Strings avaldas uue singli "Taevas seab riidu"

"Taevas seab riidu" keskmes on vanema ja lapse vaheline tüli, kus osapooltel on väga raske teineteist mõista. "Arvan, et selle teemaga võib samastuda meist igaüks," räägib loo üks autoritest Eeva Talsi. "Vahel vist ongi parem, kui korralikult ladistab, et tumeda pilve tagant hakkaks jälle paistma päike."

Curly Stringsi looming sünnib alati päris lugudest ja inimestest. Päris lood ei ole alati kirgastes värvides ja õnneliku lõpuga, aga bändi sõnul tuleb elada tuleb igas hetkes, olgu need hetked kas rõõmsad või kurvad.

"Taevas seab riidu" on kättesaadav kõikidel muusikaplatvormidel ning on esimene singel ansambli uuelt täispikalt albumilt, mis ilmub maikuus.

Ühtlasi esitleb Curly Strings täna kell 14.00 uue singli muusikavideot, mis on filmitud Tartus Vanemuise väikese maja teatri laval. Ansambli mandoliinimängija Villu Talsi räägib: "Peale pikka kodusolemist oli ülitore minna lavale - hoolimata sellest, et publikut polnud saalis - ja teha koos tõeliselt andeka tiimiga valmis see video."