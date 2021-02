Uku Suviste on kuu aega sotsiaalmeediast eemal olnud

"Ma arvan, et ma olen sotsiaalmeediast kuu aega täiesti eemal olnud. Aga enne Eesti Laulu peaks sinna midagi panema," ütles ta.

Närvi lauljal võistluse eel sees pole, kuid ta tõdes, et on teistsugune aasta ja seega on ka tänavune Eesti Laulu kogemus tema jaoks teistsugune. "Eks iga aasta on uus lugu, uued väljakutsed, midagi on, mida tead, millal proove tegema hakkad. Mingid asjad on ette teada. Aga eks see selle aasta kogemus tuleb, arvestades kõiki selle aasta tingimusi, ikkagi teistsugune ja uus."

Enda laulu tituleerib Uku klišeehõnguliseks kartulite ja apelsinide suhtelooks ning see mängitakse välja ka laulu videos. "Osaliselt on see kurb jah, sest mingi asi seal purunes ja lõppes, aga kuna see lõpp jäi lahtiseks," rääkis ta. "Loo lõpus tuli neiu tagasi, nii et oleneb mehest ja otsuste tegemisest, kas ta saab võitu sellest, kas ta suudab seda lahendada. See on võib-olla klišee ja traditsiooniline suhtelugu, aga samas aktuaalne."

Seni on Uku proove teinud individuaalselt, kuid varsti tullakse kokku juba terve meeskonnaga, et lavashow jaoks proove teha. "Selline mõttetöö, kus detaile viimistleda, on tegelikult selle loo ja muusika puhul eelnenud juba. Ma näen, et see läbimõeldus võiks olla maksimaalselt enne, ja kui lavale minna, siis saab selle kõik vabaks lasta," ütles ta ja lisas, et lavashow on samuti juba välja mõeldud.