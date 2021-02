Fotograaf Arvo Tarmula sai kultuurkapitali maakondliku elutööpreemia

Varem mõõtetehnik-insenerina töötanud Arvo Tarmula maitseb pressifotograafi leiba alates Lääne Elu loomisest 1989. aastal. Maakonnalehele on ta truuks jäänud siiani. Fotograafiaga alustas Tarmula isa eeskujul juba nooruspõlves. Ajalehes töötades tuleb olla universaalne ja vanameistri sõnul pole tal pildistatava valikul kindlat lemmikut, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Ennast pean nagu fotokroonikuks, tähendab ma pildistan kõike, mis mulle meeldib, olgu siis sündmused, inimesed, loodus nii, et ma võtan kõiki asju nagu võrdselt," ütles Tarmula.



Arvo Tarmula usub, et tema aastatepikkuse töö vilju saab rahvas maitsta märksa pikemalt, kui seda on üks lehenumber.



"Tänased pildid võib-olla oma õige väärtuse saavutavad alles võib-olla tõesti saja aasta pärast, kui hakatakse neid vaatama, kuidas meie tänapäeval elasime, mis tehti, millised olid inimesed. See on nagu ajalugu, mis on jäädvustatud," lausus Tarmula.

Maakondlik elutööpreemia ei ole Arvo Tarmula esimene suurem tunnustus. 2013 sai ta presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi ning 2006. aastal anti Tarmulale Haapsalu vapimärk. Lisaks on luteri kirik andnud talle Haapsalu koguduse teenetemärgi.