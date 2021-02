Märten Metsaviir esimesest kuust Draamateatris: aukartust äratav maja on küll

Apteeker Melchiori samanimelises filmis kehastav Märten Metsaviirist sai hiljuti Eesti Draamateatri näitleja. Pärast pooleaastast filmikogemust tunneb Metsaviir, et tal läheb omajagu aega, et lavaeluga kohaneda.

Ta ei oska öelda, miks lavakunstikooli XXIX kursuselt just tema Draamateatrisse valiti või silma paistis. "Meie kursuselt oleks võinud kõik sinna sobida, aga millegipärast see pakkumine tehti mulle. Samamoodi filmiga."

Seni on ta Draamateatris eelkõige tegelenud kohanemisega. "Ma pean end selliseks, et mul võtab see väga kaua aega." Ta meenutas, et lapsena ta näiteks spordilaagrisse hea meelega ei läinud, kui ta pidi üksi võõras keskkonnas olema.

"Kui sõber oli kaasas, oli kõik titi-miti. Aga Draamateatris olen ma oma kursuselt üksinda. [---] Aukartust äratav maja on küll."

Metsaviir märkis, et oma kursusejuhendaja ja filmi "Apteeker Melchiori" lavastaja Elmo Nüganeniga on tal ainult positiivsed mälestused. Ta tunnistas, et Melchiori roll hakkab kindlasti tema kui Märteniga kaasas käima terve elu tema enda näo ja olekuga.

"Aga ma loodan, et see ei saa takistuseks. Ma teen endast kõik oleneva, et see nii ei läheks."

Pärast pooleaastast filmikogemust tunneb Metsaviir, et tal läheb omajagu aega, et lavaeluga kohaneda. "Filmis on tempod ja tajud teistmoodi. Kõik on täpsem. Mitte et teatris ei oleks täpne. Teatris oled sa kogu aeg kõigile näha, aga kaamera ees saad sa oma energiat jaotada."