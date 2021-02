Gaidid õpetasid "Ringvaates" tegema ideaalset lõket

Kolk sõnas, et tal tuleb päris tihti lõkke tegemist ette. "Gaidiüritustel, talgutel, matkamas. Lõke on alati vajalik. Sooja ja süüa peab saama."

Stuudios pidid Kolk ja Lõbu tegema võidu peale lõkke, mille peal saab keeta vett ja küpsetada vorsti.

Lauli sõnul kasutavad nad metsas lõkke tegemiseks tavaliselt kuivi oksasid ja heina. "Midagi me maha metsas ei võta." Lõkketüüpe on kokku umbes kümmekond ja neid eristab nende eesmärk.

Ta märkis, et gaidide liidus õpetavad nad kõike läbi tegevuse. "Kõikidel noortel on olemas juhid, kes näitavad ette ja annavad nõu, kuidas teha ja ohutult teha."

Kolk sõnas, et gaidlus on kõigile avatud tegevus. "Sa saad end proovile panna, kõik saavad seda teha. Seal on alati hea seltskond ja mul on seal alati hea olla."

Laul tõdes, et liitu pole niivõrd raske leida noori, kes oleks gaidlusest huvitatud, kuivõrd täiskasvanuid, kes oleksid valmis neid noori vabatahtlikkuse alusel õpetama.

Lauli enda jaoks oli see loomulik rada, sest ka tema ema oli gaid. "Mu lastel on põhimõtteliselt sama. Tahavad saada gaidiks, muidu surevad."

Kolk valmistas stuudios rakkelõkke ehk kaevlõkke, mis Lauli sõnul hakkab kiiresti andma nii sooja kui valgust ning mille peale annab panna poti või kannu.

Lõbu lõke aga on Lauli sõnul segu erinevatest lõketest. "Ma usun, et see läheb väga hästi põlema."