Piret Kalda: mõned rollid on mul oma hääle tõttu saamata jäänud

Sel neljapäeval oma 55. sünnipäeva tähistav Piret Kalda nentis, et on pigem vaikse häälega, mistõttu on tal ka mõned rollid saamata jäänud.

"Pigem mul on hääle pärast jäänud saamata mingeid asju. Ka mu armas õpetaja Kalju Komissarov võis vahel öelda, et hääl on sul nagu tite peer, mis tähendas, et see on nõrk, sellega tuleb tööd teha ja see on täiesti õige. Väikseid piiksujaid ei viitsi ju kuulata, hääles peab olema mingi power sees," rääkis Kalda "Vikerhommikus", lisades, et Komissarovi kommentaar tegi teda küll murelikuks, kuid pahameelt ei valmistanud, sest kool ongi koht, kus õppida ja paremaks saada.

Kalda tõdes, et tegelikult on olnud ka mitmeid rolle, kuhu tema hääl on väga hästi sobinud ning aeg-ajalt on ta oma häälega ka vastavalt rollile mänginud. Varem nautis ta ka laval laulmist, kuid nüüd eelistab seda mitte teha.

"Mulle meeldib, kui asju tehakse professionaalselt. See tähendab, et las lauljad laulavad ja need, kes laulda ei oska, ärgu laulgu. On väga häid laulvaid näitlejaid, nii et need, kes ei oska, ei peaks laulma," ütles Kalda.

Näitlejakarjääri on valinud ka Kalda tütar Amanda Hermiine Künnapas, kes teeb kaasa näiteks "Kättemaksukontori" uues hooajas, mille võtetega peagi poole peal ollakse. Künnapas sõnas, et sarjaga ajendas teda liituma soov saada uusi kogemusi ja teha koostööd uute näitlejatega.

"Ma unistan, et ma saaksin teha hästi palju seda tööd, mida ma armastan ja saaksin end selle tööga ka ülal pidada," rääkis Künnapas tulevikuplaanidest.

Teatriga puutus ta kokku juba lapsepõlves. Kuigi Kalda eelistas lapsi tööle kaasa mitte võtta, tuli aeg-ajalt siiski ette olukordi, kus lapsed samuti teatris ringi jooksid ja teiste näitlejate lastega mängisid.

"Kui ma vähegi sain, siis ma ei võtnud lapsi teatrisse kaasa. Ma arvan, et see ei ole kellegi jaoks mugav, kui nad seal pimedas keldris ringi tolknevad ja kõigil jalus on. Olen mina närviline ja ega see päris õige ei ole. Aga ega nad ei pääsenud ka sellest, mõnikord olid ikkagi sunnitud tulema," meenutas Kalda.