Eesti Post annab sõbrapäeva kirjade tarbeks välja südamekujulise postmargi

Neljapäeval ilmub sõbrapäeva postmark, mis on tähtpäevale omaselt südamekujuline ja roosiline. Kümme päeva enne sõbrapäeva ilmuv mark sobib ideaalselt kaunistama sõbrapäeva kirju ja kaarte.

Erikujulise margi on kujundanud kunstnik Indrek Ilves ning margiga koos ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik ja infokaart. Sõbrapäeva margi tiraaž on 70 000.

Margi kujunduses on kasutatud punaseid roose, mis viitavad kirja saatmisele kui kauaaegsele viisile endale kalleid inimesi meeles pidada. Juba Vana Kreeka mütoloogias peeti roose ilu ja armastuse sümboliteks. Seetõttu on tegu ühtede populaarseimate lilledega, mida kallitele inimestele sõbrapäevaks kingitakse. Lisaks lilledele on postmargil tekst "Parimad soovid!".