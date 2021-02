Egert Milder: suurim katsumus on läbi kaamera inimeste südametesse jõuda

Eesti Laulu poolfinast Egert Milder tunnistas "Terevisioonis", et tema jaoks on sel aastal suurim katsumus see, et saali publikut ei lubata ja inimeste südametesse peab proovima jõuda läbi kaamera.

"Praegusel ajal peab läbi kaamera jõudma inimeste südametesse, see on väga suur katsumus ja sellega tuleb väga palju tööd teha," rääkis Milder. "Minu jaoks on see väga raske, sest publiku energia on see, mis teeb adrenaliinist midagi suuremat, seda on keeruline kirjeldada. See kolm minutit läheb kiirelt ja see on kõige nauditavam asi. Aga kui ainult kaamera objektiivist läbi mõelda sinna taha 100 000 inimest... See nõuab natuke rohkem kujutlusvõimet."

Milder kirjutas tänavuse Eesti Laulu loo "Free Again" Kaspar Kalluste ja Matteo Capreoliga, kellega juba pikalt koos muusikat tehtud. "Kui mina hakkasin oma sooloasju välja andma, siis olemegi kolmekesi teinud lugusid. Tavaliselt lähen mingi algega stuudiosse ja hakkame lihvima ja vaatame, mis sellest päeva lõpuks saab."

"Free Again" on Milderi sõnul igatsus lapseliku vabaduse järele, mida täiskasvanuna erinevate kohustuste kõrvalt on keeruline tagasi saada. Siiski jätab ta õhku positiivse noodi. "Iga kohustus on selline, et sõltub, kuidas sellesse suhtud. Suhtumist tuleb muuta, siis on elu ilusam."