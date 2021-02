Nika Marula ei suuda oma Eesti Laulu võistlusloo muusikavideot vaadata

Eesti Laul 2021 poolfinalist Nika Marula tunnistas, et oma võistlusloo "Calm Down" muusikavideot ta ise enam vaadata ei suuda.

"Selle muusikavideo tegemiseks oli nii vähe aega ja mõtteid oli nii palju. Seepärast seal ongi glamuuri, helikopterit ja igat muud asja," rääkis Nika "Terevisioonis", lisades, et kõik pähe tulnud mõtted saidki kolme minuti sisse ära mahutatud ja seetõttu ta seda videot enam näha ei tahagi.

Palju mõtteid on Nikal ka poolfinaali lavasõu osas.

"Teoorias on ta valmis, aga kui ma jõuan lavale, siis hakkavad jälle kopterid jms pähe tulema. Ma loodan, et meil on kõik korras ja meie mõte on täidetav, aga see on tehniliselt jälle väga raske," rääkis Nika lavale plaanitust.

Lisaks laulmisele tegeleb ta ka laulukirjutamisega ning kirjutas hiljuti välismaa artistidele kuus lugu.

"Mulle meeldib kirjutada, mulle meeldib stuudios töötada, mulle vahel meeldib ka esineda, aga see on minu jaoks stress, sest mulle ei meeldi üldse inimeste hulgas olla ja ma pigem olen kuskil kaugemal," ütles Nika.

Nika Marula esineb 18. veebruaril Eesti Laulu esimeses poolfinaalis.