"Õnne 13": Alma ja Laine saavad koroonavaktsiini, sarjas teeb kaasa Karmen Joller

Perearst Karmen Joller ütles kolmapäeval terviseameti pressikonverentsil, et ta käis Morna linnas Almat ja Lainet vaktsineerimas. "Õnne 13" stsenaristi Andra Teede sõnul oli Joller hea meelega nõus sarjas kaasa tegema.

"Jollerit ma pidin natuke veenma, et ta ekraanile tuleks, sest ta ütles, et ta viimati mängis kooli näiteringis. Aga kui ta lõpuks teksti nägi, siis ta oli hea meelega nõus. Ma olen tegelikult kogu aeg tahtnud, et oleks perearst ka "Õnnes", kelle juures tegelased saavad käia oma muresid kurtmas," ütles Teede ERR-ile ja lisas, et sarjas nähtav Morna perearstikeskus on tegelikus elus Kivimäe perearstikeskus.

Alma sai koroonavaktsiini Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kuna "Õnne 13" on päevakajaline telesari, mis ühiskonnas toimuvat aktiivselt kajastab, teadis Teede kohe, et ka vaktsineerimise teema tuleb teleseriaali sisse tuua. Vaktsiini said Alma ja Laine tänu Janele, kes töötab Morna hooldekodu juhatajana.

"Kui hooldekodus jääb kaks vaktsiinidoosi üle, siis hästi kiiresti otsitakse Alma ja Laine üles, et neile need süstid ära teha enne, kui need pahaks lähevad. Mõnes mõttes eliitvaktsineerimine, Morna elanike seast valiti kõige eliitsemad välja," sõnas Teede.

Ta lisas, et päriselt näitlejad muidugi vaktsiini ei saanud. "Samamoodi, kui me Ülo viime hambaarsti juurde, siis ega me näitlejal hambaid päriselt ei puuri. See on ikkagi näitlemine," ütles Teede.

Sel nädalal Õnne elanike aga veel ei vaktsineerita, vaid ees ootavad muud põnevad sündmused.

"Õnne 13" on ETV eetris laupäeviti kell 20.30.