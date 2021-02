Tanja: ma ei ennusta Eurovisioonil midagi enne, kui artisti laval näen

Eesti Laulu poolfinalist Tanja Mihhailova-Saar rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et heast laulust veelgi olulisem on tema jaoks see, mida artist Eurovisioonilaval teeb.

"Mina Eurovisioonil mitte kunagi ei ennusta enne seda, kui ma näen, mida inimene teeb laval, sest Eurovisioonil peab laulma otse ja suur otsustaja on see, mis laval toimub ja kuidas inimene laulab," rääkis Tanja.

Tanja kirjeldab enda lugu "Best night ever" rõõmsa ja energilisena. "Mõtlesin, et kuna oli selline aeg, et kõik oli pahasti ja palju negatiivsust, siis teeme mõnusa peoloo."

Kirgliku tantsijana lubab Tanja ka sel korral Eesti Laulule tulla vägeva koreograafiaga. Sealjuures nendib ta, et pole suur trennitegija. "Miskit ma ikka teen, aga ma ei ütleks, et ma olen suur trennitaja," ütles ta. "Poolteist tundi laulda, hüpata, tantsida võin, aga viis minutit jooksmist ja kohe siit ja sealt pistab."