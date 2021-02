Raul Ojamaa ja Noëp avaldasid ühise singli

"Kuna sahtlisse kirjutatud materjali on viie aasta jooksul palju kogunenud, otsustasin soodsate asjaolude mõjul selle materjaliga tõsiselt tegeleda ja loodud muusika sooloartistina lõpuks avaldada. Aeg on selleks küps," selgitas Ojamaa.

Ka "Moonstrki" demo on Ojamaa sõnul viis aastat vana, ent Noepiga võttis ta ühendust alles möödunud suvel.

""Moonstrk" idee sain aga enda tüdruksõbralt, kellel on ka samanimeline playlist. Selle sõna tähendus peegeldas minu jaoks hästi loo emotsiooni – unistav, romantiline ja psühhedeelne. Kuu mõju all. Minu jaoks sümboliseerib see lugu kaotatud ühenduse igatsemist. See on armastuslugu, kuid laiemas mõttes. Näiteks, kui vaatasin David Attenborough viimast filmi "Life On Our Planet", siis tekkis mul meie planeedi suhtes sarnane igatsuse tunne," rääkis Ojamaa.