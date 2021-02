Lil Uzi Vert lasi oma laubale 24 miljoni dollari väärtuse teemandi paigaldada

Jaanuaris säutsus räppar Twitteris, et on juba 2017. aastast saati ühel Ellion Eliantte teemandil silma peal hoidnud ja lõpuks selle ka endale välja ostnud, kirjutab Consequence of Sound.

Lil Uzi Vert sõnas, et toona oli esimene kord, kui ta nägi roosat teemanti ja mõte see oma näole panna tekkis juba siis.

Räppar lisas, et teemant on kümme, peaaegu 11 karaati ja maksab 24 miljonit dollarit.

Jaanuari lõpus postitati Eliantte Instagrami kontole pilt, kus Uzi hoidis teemantit oma laubal. Pildi juurde kirjutati: "On aeg." Vähem kui nädal hiljem jõudsid sotsiaalmeediasse aga kuvatõmmised räppari ja Eliannte tegevdirektori Facetime'i vestlusest, kus on näha, et teemant on nüüd Lil Uzi Verti näole paigaldatud.