Kolumnist Mammi: lõpmatuseni ei saa suutäisi lugeda

"Mõned ütlevad, et unustage oma geenid, et see ei tähenda midagi, sööge lihtsalt vähe. Aga kui ma olin 21-aastane ja käisin ülikoolis, siis oli tore arst, kes ütles, et mul on see hea tõug, mis ei lase mitte millelgi kaotsi minna ja peabki jälgima terve elu," rääkis Pajula, kuid tõdes, et elu aeg dieeti pidada ka ei jaksa. "Jälgimisega on nagu on, vahel tüdined ära."

Olles proovinud lugematul hulgal dieete ja mõeldes ühele, mida kindlasti ei soovitaks, toob Pajula välja Atkinsi lihapõhise dieedi. Kiirelt ja palju on naine kaalu kaotanud ka suure südamevaluga, kuid ka seda ei soovitaks ta proovida. "Oli selline seis, et läkski söögiisu ära. Nädalaga avastasid, et oli nii palju maha läinud, siis tasus jätkata, aga see lõppes nagu alati ehk kõik tuli tagasi ja rohkemgi veel."

Praeguseks on naine leidnud enda jaoks sobiva nõustaja, programmi ja kaotanud alates augustist kaheksa kilo. "Leidsin suurepärase toidunõustaja ja see programm tundub olevat selline teaduslik. Ta vaatab, et oleks kõik asjad tasakaalus, midagi ei ole keelatud," rääkis ta ja lisas, et ka magusaisu on uue toitumiskavaga ära kadunud.