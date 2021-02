Gerli Padar: Lotte roll on teinud minust parema inimese

"Detektiiv Lotte" etendus Vanemuises 150. korda. Nimitegelast kehastav Gerli Padar tõdes "Ringvaates", et legendaarse koeratüdruku rolli vastuvõtmine oli elumuutev ja selle mängimine on teinud temast parema inimese.

"Ma alguses ei teadnud, et sellest minu jaoks selline elumuutev asi tuleb, kui Paavo Nõgene pakkus mulle seda rolli. Aga see tõesti oli minu jaoks elumuutev," rääkis Padar.

"Käsi südamel võin öelda, et Lotte roll on teinud minust parema inimese, sest iga kord, kui ma Lotteks kehastun, siis see headuse pisik kasvab minu sees veel ja veel, see on jube mõnus tunne."

Lottena on Padar käinud rõõmustamas lapsi ka üle ookeani. "Viimane kord, kui New Yorgis ja Torontos käisin, siis tõlkisin ka mõned Lotte laulud inglise keelde ja see oli väga kihvt kogemus," meenutab ta.