Djatlovi kadunud matkajate müsteeriumile on leitud potentsiaalne selgitus

Djatlovi kurus kaotas 62 aastat tagasi salapäraselt elu üheksa noort matkajat. Viimaks usuvad Šveitsi teadlased, et on nende surma müsteeriumi lahendanud.

Alpinist Katrin Merisalu ütles "Ringvaates", et tema sõnul on šveitlased suutnud seni müsteeriumiks peetud juhtumi asjaolud loogiliselt lahti seletada. "Šveitslased võtsid väga peenelt selle ette. Nad võtsid appi matemaatilised mudelid ja arvutisimulatsioonid ja suutsid väga peenelt minumeelest ära tõestada, et oli tegemist laviiniga."

Kuigi aastate jooksul oli laviini lahendusena pakutud, välistati see, sest laviin tekib alates 30-kraadise kaldega nõlvadel, need ohvrid telkisid aga nõlval, mille kalle jäi napilt alla 30 kraadi. Šveitlased on aga välja tulnud selgitusega, mille kohaselt oli ka sellel nõlval laviini tekkimine väga tõenäoline.