Jon Mikiver pani Clicheriku ja Mäxi vürtsika söögiga proovile

Vürtsikate kastmete kõrvale uuris Mikiver ka seda, kuidas loominguline duo koos töötab, kuna Clicherik elab peamiselt Soomes.

"Isegi, kui Erik oli vahepeal rohkem Eestis, siis me väga koos nagunii eriti ei kirjutanud. Me ei tee seda ühes ruumis, nagu tavaliselt bändidel on, et istume maha ja teeme," rääkis Mäx.

"Võib olla ei pea mingit sõnumit tänapäeva muusikast enam leidma, aga ma arvan, et mingid emotsioonid pannakse sisse," iseloomustasid duo liikmed enda muusikat ja lubasid, et liigutavad vaikselt albumi poole, mis peaks ilmuma aasta lõpus.