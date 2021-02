Indrek Ojari: oleme teatris nagu väike vaidlev perekond

Tallinna linnateater on ajutiselt kolinud Salme kultuurikeskusesse ning näitleja Indrek Ojari tõdes, et uue majaga kohanemine võtab veidi aega. Näiteks on garderoobis nüüd ruumi vähem kui varem.

"Me oleme oma garderoobikaaslastega nagu väike vaidlev perekond. Mulle tuli garderoobikaaslasi ka juurde, see vajab kohanemist ja harjumist. Nagu itaalia perekond me ei ole, me oleme ikkagi eestlaslikult leebed ja proovime üksteist mõista. Aga kõik me peame ise valima mööbli endal uude Salme garderoobi, mis on pisike ja ei ole nii mugav, kui võib olla seal Laial tänaval. Aga see kõik on elevust tekitav, vaheldust pakkuv ja tore," rääkis Ojari "Vikerhommikus".

Perekonda kuuluvad aga ka teised teatriinimesed, kellega Ojari garderoobi ei jaga.

"Teatri tegemine meenutab perekondliku elu, kus pidevalt sa pead arvestama teistega ja igaühel on oma tõde. Sa pead endas leidma kompromisse ja arvestama, et teistel on teine nägemus nii sinust kui ka lavatusest, ka maaimavaated on erinevad jne," rääkis Ojari.

Ta lisas, et näitlejatel on ka suur isu lavale saada, sest koroonapandeemiast tingitud pausi ajal sai puhata piisavalt. Isu teatris käia on Ojari sõnul ka publikul, sest etendused on pidevalt välja müüdud.

"Kunstivaldkond üldse januneb uuesti üles ärgata ja hakata tegema. See teha tahtmise vibe on äkki suurem. Seda enam ka, et ärevatel aegadel on teatriinimestel alati rohkem öelda ja ka põhjust ütlemiseks on rohkem. Ma usun, et see ärgitab loomingulisi inimesi tööle," ütles Ojari.