Eurovisiooni korraldajad panustavad lauluvõistluse võimalikult tavapärasele toimumisele

Sügisel lõid Eurovisiooni korraldajad neli võimalikku stsenaariumit Eurovisiooni toimumiseks. Nüüd on esimene neist välistatud ja kõige tõenäolisemalt läheb käiku stsenaarium B, mille kohaselt artistid esinevad küll Rotterdamis, kuid pealtvaatajate arvu on vähendatud ning oluline on hoida distantsi.

Stsenaarium A näinuks ette, et Eurovisioon toimub tavapärasel moel – artistid esinevad Rotterdamis, lauluvõistlusele on lubatud publik ja press ning Rotterdamis toimuvad ka mitmed lauluvõistluse kõrvalüritused.

Praegu kõige realistlikumana tunduv stsenaarium B on üsna sarnane, erinevus on vaid selles, et pealtvaatajate ja ajakirjanike arv on piiratud, et oleks võimalik distantsi hoida.

"Vaatamata pandeemiale naaseb Eurovisioon mais kindlasti, küll aga ei ole maailmas valitsevate olude tõttu lauluvõistluse tavapärane vorm võimalik," ütles Eurovisiooni tegevjuht Martin Österdahl, lisades, et lauluvõistlusest osavõtjate tervis ning turvalisuse ja ohutuse tagamine on kindlasti oluline ning nad on vajadusel valmis toimima ka C või D stsenaariumi järgi.

Stsenaarium C puhul ei esineks artistid Rotterdamis, vaid teeksid seda video vahendusel. Publik oleks osaliselt saali lubatud ning toimuksid ka mõned kõrvalüritused. Stsenaarium D tähendaks aga, et artistid esinevad video teel, publikut saali ei lubata ja muud lauluvõistlusega seotud üritused jäävad ära.

Eurovisioon 2021 poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. mail ning finaal 22. mail.