Rahel on olnud Sahlene'i taustalaulja

Eesti Laul 2021 poolfinalist Rahel rääkis, et on kunagi 2002. aastal Eestit Eurovisioonil esindanud Sahlene'le bäkki laulnud.

"Kui oli 2 Quick Starti 25. juubelikontsert Saku Suurhallis, siis külalisena kutsuti ka Sahlene kohale ja ta laulis uuesti oma lugu "Runaway" ja ka näiteks "Neiu mustas kleidis". Meie saime talle viiekesi bäkki laulda, see oli tore," rääkis Rahel R2 "Hommikus!".

Ta lisas, et kontserdiks tehti palju eeltööd ja lauljad viidi suure bussiga proovi tegema.

"Olustik oli pigem sõbralik, ei mäleta, et oleks sellest mingit traumat jäänud. Pigem mäletan toredaid bäki proove Dagmari ja Kaire ja Rolfi ja Eleryniga," sõnas Rahel.

Ka tema kõige lemmikumate Eesti eurolugude edetabeli tipust leiab just Sahlene'i loo.

"See on super lugu! Seal on kõik olemas!" ütles Rahel ja lisas, et esikolmikusse jõuavad ka Silvi Vraidi "Nagu merelaine" ja Inese "Once in a lifetime".