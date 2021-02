Triin Lellepi uus lugu innustab inimesi loodust hoidma

"Olen juba enda elus teinud loodussäästlikke otsuseid, näiteks eelistan öko ja veganitoitu, liiklemiseks kasutan jalgratast ja poodlemas mind juba naljalt ei leia – riideid vahetame sõprade keskis," rääkis Lellep.

"Ühel hetkel aga tundsin, et sellest ei piisa ja nii tekkiski soov panna laulu oma mure looduse pärast, et nii võiks see sütitada ka teisi," lisas ta.

Muusika autorid on prantsuse laulukirjutaja Julien Pinto ja hispaania produtsent Abel Vegas. Laulu on kokku mänginud Teet Kehlmann ja vokaali produtseeris Lauri Laubre.

"Naturale" valmistasid video produtsent ja lavastaja Sille Siniavski ja loodusfotograaf Tom Žuravljov, kes kasutasid võttepaikadena Eesti ürgmetsi, Ida-Virumaa kaevandusi, tuhamägesid, Viivikonna kummituslinna ja Peipsi rannikut.

Kuigi laul on prantsuskeelne, üritasid video autorid panna loo sõnumi sellisesse pildikeelde, mis oleks mõistetav kõigile üle maailma.

"Meie soov ei ole inimesi manitseda, vaid juhtida tähelepanu keskkonna teemadele," ütles Siniavski. "Just meie võimuses on kujundada tulevaste põlvede elukeskkond."

Laul on pühendatud MTÜ-le Eesti roheline liikumine. MTÜ tegevjuhi Marilin Eessalu sõnul on pühendus rõõmutoov: "Loodus inspireerib meid kõiki, Triin Lellepi kink ja tunnustus ERL-ile on ääretult südantsoojendav ning näitab, et meie töö keskkonna hoidmiseks on jätkuvalt oluline kõigile."

Triin Lellep ning Eesti Roheline Liikumine kutsuvad kõiki toetama Eesti looduse mitmekesisust, annetades algatusele Koosloodus, mille eesmärk on luua elurikkaid laialehelisi metsaalasid.