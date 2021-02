Jüri Pootsmann: Eesti Laulu laval tuleb ilmselt närv sisse

Eesti Laul 2021 poolfinalist Jüri Pootsmann tõdes, et hetkel tal veel konkursi osas ärevust pole, kuid tõenäoliselt lööb lavale jõudes närv siiski välja.

"Eks seda harjutamist peab olema nüüd eriti palju, sest live-esinemise kogemust ei ole väga pikalt olnud. Saku Suurhallis ka kindlasti mingisugune närv tuleb sisse just sellega seoses, et ei ole lavale saanud pikalt," rääkis Pootsmann "Terevisioonis".

Ta lisas, et plaanib aga esinemiseks tublisti harjutada ja loodetavasti sujub kõik kenasti. Eesti Laulul – ja ka Eurovisioonil – osalemise kogemus on tal ka varasemast ajast olemas, sest 2016. aastal osales ta lauluvõistlusel looga "Play". Eurovisiooni finaali Pootsmann aga ei pääsenud.

"Mis kehvasti, see uuesti. Mingit negatiivset emotsiooni sellega seoses ei ole tekkinud. Eks kindlasti need mälestused tulevad ju tagasi, aga senikaua on mul meelde tulnud ainult positiivsed mälestused," ütles Pootsmann.

Looga "Magus melanhoolia" esineb Pootsmann Eesti Laulu teises poolfinaalis, 20. veebruaril.