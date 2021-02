Ivo Linna: Eesti Laulule viib mind soov eputada

"Ma saan ju suvel 72, nii et ma olen kõige vanem Eesti Laulust või eurolaulu eelvoorudest osavõtja. See on täiesti selge näide, kuhu soov eputada viib – nii lihtne see ongi," ütles Ivo "Terevisioonis".

Initsiatiiv Eesti Laulul osalemiseks tuli Robert Linna sõnul Antti Kammistelt, kes Rainer Michelsoni tehtud meloodiat kuulates leidis, et lugu võiks ka suurel laval kõlada.

"Seal oli selline naljakas moment, kus nii Rainer kui ka minu isa helistasid mulle, et kuule meil on uus lugu, äkki sa oskad välja pakkuda, kes võiks duetti lauda. Mõtlesin, et äkki Marten Kuningas või Rainer ise vms, enda peale ma üldse ei mõelnud. Paar päeva hiljem nad siis küsisid, et kuule äkki võiksid ise laulda ja ma ütlesin, et ma võin proovida küll, saatke sõnad," rääkis Robert ja lisas, et sõnu tol hetkel veel ei olnudki ja nii tehti talle ettepanek ka sõnad ise kirjutada.

"See lugu on mõnes mõttes igatsusest ja teksti kirjutades ma mõtlesin oma isa ja laste peale," ütles Robert.

Ivo lisas, et kuna ta on suur eesti keele armastaja, pidid loo sõnad olema kindlasti just eesti keeles. Samas ei välista ta võimalust, et kunagi saab lugu ka näiteks inglise keelde tõlgitud.

"Kui me muidugi võidame Eurovisiooni kaks korda järjest või palju me plaanisime ja terve maailma rahvas tahab teada, kui tore on seda laulu laulda mõnes teises keeles, siis tuleb seda ka teha," ütles Ivo.

Linnad tõdesid, et koos laval olla on eriline tunne ning lavakujundus on neil juba paika pandud ja proovidki käimas. Publiku puudumise pärast nad muret ei tunne, sest vaatamata sellele, et publiku silmadest tuge saab, teeb publiku kohalolu Ivo sõnul ka veidi ärevaks.

"Tugi on ka see, kui esireas mõnikord mõni proua pooolt kaasa võetud härra, kes on tulnud töölt, tukub seal rahulikult – see on ka mõnus vaadata. Publik on tugi, aga samas teeb publik mind ka ärevaks, sest ma tajun seda vastutust, et sa pead selle asja ära tegema jne. Nii et need tunded on ühest servast teise," ütles ta.

Ivo Linna, Robert Linna ja Supernova esinevad looga "Ma olen siin" esimeses poolfinaalis, 18. veebruaril.