"Täna 30 aastat tagasi" | EV ülemnõukogus arutati, kas Toompea lossis võib suitsetada

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

1991. aastal ei istunud Toompeal enam ENSV ülemnõukogu, vaid töötas EV ülemnõukogu. Oma riigi ülesehitamise põletavate küsimuste kõrval arutati ka, kas peaks lubama Toompea lossis suitsetada.

"Need koridorid on läinud nii paksuks, et ei saa enam aru, kus sa oled. Kas ei oleks õigem jätta mittesuitsetajate ja meie hulgas nii vähesel arvul oleva õrnema soo terroriseerimine ja organiseerda suitsetajatele oma koht, kus nad võiksid rahulikult kasvõi kolm sigarit korraga suitsetada. Olge head, mõelge, milised on meie riidelõhnad, kui me lähme kodudesse – kust me tuleme, siit või kõrtsist?" rääkis Ants Paju 30 aastat tagasi.

EV ülemnõukogu saadik Teet Kallas nentis, et suitsetamise küsimus oli arutelu all tõesti. "Aga see oli üks tühiasi kõige muu kõrval. Natuke meenutab tänast päeva, kui mingi tühja asjaga jamatakse selle asemel, et rääkida tõsist juttu," sõnas Kallas.

Ta tõdes, et toona suitsetasid peaaegu kõik ülemnõukogu liikmed, ent arutelu suitsetamise lubamise ümber andis siiski teatud tulemusi.

"Piirati küll, sest algul suitsetati ikka kõikjal väga laialt, v.a saalis. Siis vist lubati rohkem tualettides," meenutas Kallas.

