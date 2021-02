Matthew Perry kirjutas kvantfüüsikast referaadi, et Julia Roberts "Sõprades" näitleks

"Matthew Perry küsis Robertsilt, kas ta oleks nõus sarjas osalema. Ta vastas, et kui Perry kirutab talle kvantfüüsikast referaadi, on ta pakkumisega nõus. Minu teadmiste kohaselt Matthew kirjutaski selle referaadi ja faksis selle talle järgmisel päeval," vahendab CNN Brighti öeldut.

Sarja kaasautor Marta Kauffman lisas, et Roberts sobis rolli imeliselt ja sarja tegijatel oli hea meel, kui Roberts sarjas osalema nõustus.

Roberts tegi kaasa sarja teise hooaja 12. ja 13. osas "The One After the Superbowl: Part 1&2", kus kehastas Susie Mossi, Chandler Bingi endist klassiõde.