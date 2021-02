Videod: kuulus juutuuber otsis Tallinnast nõukogudeaegseid ehitisi

Kuulus juutuuber Benjamin Rich ehk Daily Bald ja Bald and Bankrupt tutvustab oma hiljutistes videodes talvist Tallinna. Richile meeldib külastada endiseid Nõukogude Liidu riike ja nii asus ta ka Tallinnast nõukogudeaegseid ehitisi otsima.

Esimeses videos tutvustas ta oma jälgijatele Tallinna linnahalli, rääkides, kuidas hoone valmis 1980. aasta Moskva olümpia purjeregati jaoks. Rich oli linnahalli nähes elevil ning samuti tekitas temas põnevust esimest korda Läänemere nägemine. Lumises Tallinnas ringi kõndides leidis ta aga, et külm ilm on kohutav.

Järgmisel päeval üles laetud videos köitis Richi tähelepanu aga retrotramm, millega ta Tondile sõita otsustas. Kuigi tramm suutis Richi võluda, siis Tondile jõudes pidi ta pettuma – seal valitses täielik tühjus. Kui Richist rong mööda sõitis, nentis mees, et see on tõenäoliselt kõige põnevam asi, mis temaga Tondil juhtuda sai.

Sel esmaspäeval postitatud kolmandas videos ronis Rich aga aknast Patarei vanglasse ja tutvus sealsete ruumidega.