Helen Eesti Laulule pääsemisest: see on suur unistuse täitumine

Paljudele bändist Nexust tuttav Helen Randmets on pürginud Eesti Laulule mitmeid kordi ning tänavu poolfinaali jõudmine on tema sõnul väga suure unistuse täitumine.

"Ma ei uskunudki, et isegi see kord saan. See kõik tuli väga suure üllatusena. Ma nutsin 20 minutit, kui mu pilt ekraanile ilmus," meenutas Helen "Terevisioonis" õhtut, kui Eesti Laul 2021 poolfinalistid välja kuulutati ja ka tema nende hulgas oli. "See on väga suur unistuse täitumine."

Poolfinalistid peavad lühikese aja jooksul tegema valmis ka muusikavideo. Heleni videos viidi vahetult enne filmimist sisse mõned muutused. "24 tundi enne anti videotiimi poolt ülesanne, et selleks, et video huvitav oleks ja inimene viitsiks selle kolm minutit ära vaadata, peab mingi muudatuse sisse tooma. Ma mõtlesin, et mul on seitse erinevat valget kleiti, aga oli variant tuua uus kostüüm sisse või mees leida," rääkis Helen.

Videos olevat Erik Venti soovitas Heleni stilist, kes oli teda ühes saates varem märganud. Juhuse tõttu oli muidu Austraalias elav modell jäänud pikemaks ajaks Eestisse ning sai lühikese etteteatamisega Heleni video võtetele tulla.

Heleni sõnul võib võõra inimesega filmimine ka väga keerukas olla. "Kui sul pannakse võõras inimene ette ja öeldakse, et mine talle hästi lähedale ja sosista talle midagi kõrva. Tundus küll, et ei saa seda teha."

Helen ise hoiab tänavu Eesti Laulul pöailt mitmele kaasvõistlejale, sealhulgas Rahelile, Sissile, Tuuli Rannale ja Jüri Pootsmanile.