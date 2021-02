Pääru Oja: teleseriaale vaadata on palju mõnusam kui neid teha

Hiljuti selgus, et pikaaegne Draamateatri näitleja Pääru Oja osaleb Netflixi sarjas "Vikings: Valhalla". Näitleja käis Raadio 2 hommikuprogrammis rääkimas, kuidas menusarja võtetel asjad käisid.

"Teleseriaale vaadata on väga palju mõnusam kui neid teha," rääkis Oja. "Hommikul vara telgis keegi paneb sulle mingit külma möga näkku, see pole väga glamuurne."

Lepingu tõttu ei tohi näitleja sarja tegemisest liiga detailselt rääkida, kuid kinnitas, et inimesed võtetel olid toredad ning hea huumorimeelega. "Sai lõputult naerda."

Seriaali saamisest sai Oja teada keset etendust meile lugedes. "Agent kirjutas, et nüüd valiti ja nüüd on minek, see oli suhteliselt äkki," meenutas ta. "Nädala pärast olin juba Iirimaal."

Alates lavakunstikooli lõpetamisest töötas Pääru Oja Draamateatris, kuid sarja tõttu pidi seal lõpetama. "Midagi pole teha, ma olin neli kuud ära Eestist ja siis ei saa enam põhitöökohaga Draamateatris olla." Eestis tagasi olles pole näitleja enda sõnul hetkel ühegi teatriprojektiga seotud, küll aga olnud tegev televaldkonnas.