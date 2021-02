Redel rohkem Eesti Laulul ei osale

Eesti laulu poolfinaalid mööduvad seekord Saku Suurhallis publikuta, kuid Redelit see ei heiduta. "Ma arvan, et tegelikult pole hullu midagi, sest meil on väga hea kujutlusvõime ja me võime neid sadu tuhandeid fänne ette kujutada endale küll," lausus Indrek Vaheoja.

"Me uhkustasime küll, et ei kavatsegi harjutada, aga ikkagi vist peame harjutama," sõnas Kristjan Oden. Küll aga kinnitas Oden, et kõik "normaalsed" bändid, kes sel aastal nende tõttu võistluselt välja jäid, ei pea muretsema, sest järgmisel aastal nad ei võta osa. "Ma arvan, et võib-olla kunagi ei võta," täpsustas ta.

Vaheoja arvates ei saa üldse välistada, et neil laval ka mõned sõnad sassi lähevad, kuid ta avaldas lootust, et loovalt lähenedes ja linnade nimesid häda korral vahetades saab siis hakkama.

Lavakostüümid on meestel juba peaaegu valmis ja nad lubavad väga uhket show'd.