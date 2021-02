Muusik Frederik Küüts asus asendusteenistusse Heleni kooli

Frederik Küüts, kes on koostööd teinud paljude Eesti artistidega nagu Anett, Sander Mölder, Liisi Koikson, Rahel ja Gram-Of-Fun, asus asendusteenistusse ja on viimased kaks nädalat nõusid pesnud.

"Ma olen Heleni koolis, tegelen seal kurt-tummade ja pimedatega. See on nagu lasteaed ja kool koos. Väga eluterve on see, et kuna selle kooli nõudepesija jäi just haigeks, siis ma olen viimased kaks nädalat enamus päevast nõusid pesnud, mis on ka, ma arvan, vabatahtlikule muusikule väga hea vaheldus. Mõtlen väga palju eluterveid mõtteid," rääkis Küüts ETV2 saatele "#Melomaania".

Tuleb välja, et nõudepesu on loomingulisusele hästi mõjunud ning noore muusiku telefon on juba erinevaid lauluideid täis. "Oled seal kummikindad käes ja vahepeal nuka taga ümised mingi asja sisse. Siis tuled tagasi ja pesed nõusid edasi."

"Kogu see kogemus aitab mul hästi kuidagi hetkes olla ja kuidagi meditatiivne on olnud see siiamaani vähemalt," on Küüts oma valikuga rahul.