Plaadifirma lõpetas Marilyn Mansoniga ahistamissüüdistuste tõttu lepingu

Plaadifirma andis välja Mansoni kaks seni viimast albumit: 2017. aastal ilmunud "Heaven Upside Down" ja 2020. aastal ilmunud "We Are Chaos", vahendab Pitchfork.

"Evan Rachel Woodi ja teiste naiste esitatud häirivate ahistamissüüdistuste valguses lõpetab Loma Vista Marilyn Mansoni viimase albumi promomise. Otsus jõustub kohe ja nende murettekitavate arengute tõttu välistame Marilyn Mansoniga koostöö tegemise ka tulevikus," teatas Loma Vista oma avalduses.

Oma avalduses väitis Evan Rachel Wood, et Manson hakkas teda juba noorukina seksuaalselt ahvatlema ja kuritarvitas teda aastaid jubedal moel. "Mind ajupesti ja manipuleeriti, kuni ma allusin. Olen elanud kättemaksu, laimu ja väljapressimise hirmus. Ma olen siin, et paljastada see ohtlik mees ja kutsuda talle platvormi andnud tööstust üles tegutsema enne, kui ta jõuab veel elusid hävitada. Ma seisan koos paljude teiste ohvritega, kes ei suuda enam vaiki olla."

Wood on varem maininud, et oli koduvägivalla ohver, kuid keeldus tollal kurjategijat nimetamast. Vanity Fair avaldas esmaspäeval Woodi avalduse koos nelja teise naise omaga, kes rääkisid ahistamisest ja muudest häirivatest kogemustest seoses Mansoniga.

"Muidugi on minu looming ja elu pikka aega tekitanud poleemikat, kuid need hiljutised väited minu kohta on tegelikkuse kohutavad moonutused," kirjutas Manson oma avalduses. "Minu intiimsuhted on alati olnud konsensulikud ja loodud sarnaselt mõtlevate partneritega. See on tõde sõltumata sellest, kuidas – ja mis põhjusel – on teine pool otsustanud nüüd mineviku kohta valetada."

2018. aastal jõudis meediasse 2011. aastal Mansoni vastu algatatud seksuaalse väärkohtlemise süüdistus. Tema advokaat lükkas süüdistused tollal kategooriliselt tagasi. Samuti selgus, et Mansonile oli esitatud süüdistus peksmise ja surmava relvaga ründamise eest, kuid teda ei olnud võimalik karistada, sest juhtum oli California seaduste järgi aegunud.