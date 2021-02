Marko Matvere selgitas kuulsa TikToki laulu tausta

21-aastane šoti postiljon Nathan Evans laulis TikTokis shantit ehk meremeeste laulu "The Wellerman", mis on tekitanud suure sensatsiooni ja tõi noormehele ka plaadilepingu. Mereekspert Marko Matvere selgitas "Ringvaates", mis on selle sensatsiooni taga.

"Tõenäeoliselt on tegu looga, mis on köitev nii sisu kui ka vormi poolest," rääkis Matvere. "Praegusel ajal on popmuusika nii võimas, et folkmuusika ja pärimusmuusika jäävad sinna varju. Popmuusika on nii veider ja kunstikauge, et mõnel noorukil saab isu täis ja tahab midagi, mis on päris."

Kõnealuse laulu - "The Wellerman" - taust viib tagasi paarisaja aasta tagusesse Uus-Meremaale vaalaärimeeste vendade Welleriteni. "Neil olid suured baasid ranniku ääres. Need laevad, kes vaalu küttisid , sõitsid Uus-Meremaa vetes ja tõid need vaalad kaldale ja tehastes sulatasid rasva," selgitas Matvere. "Need mehed kes seal tehastes töötasid, lõikusid ja sulatasid, nende seast on see laul sündinud."

Matvere lisas, et igaks tööks oma rütmiga laul, et töö tegemisele kaasa aidata ja seda pala kasutati tema sõnul tõenäoliselt vaala kere laeva pealt maha veeretamiseks.