Pangakaardifännil on kogutud üle 3800 kaardi

"Mäletan, see oli Hansapanga automaadikaart," meenutas mees oma esimest pangakaarti "Ringvaates". "Ja minu kogu sai alguse nii, et kui ma läksin seda ümber vahetama, tuli kiri, et nüüd on olemas maksekaart, sellega saab poes maksta. Läksin panka ja teller ütles, et võite vana kaardi alles jätta."

Sellest on möödas juba veerand sajandit ja mehe kaardikogus on juba tuhandeid kaarte erinevatest pankadest. Ta on proovinud küll kaarte mitu korda üle lugeda, kuid praeguseks on lihtsam kaartide kogust hinnata kaalu järgi. "Neid on kaustikutes, karpides, ümbrikes. Kaalu järgi - 5 grammi on kaart, kokku 19 kilo, see teeb 3800 kaarti."

Kui alguses täiendas mees kogu iseenda pangakaartidega, siis aja möödudes hakkasid ka sõbrad, tuttavad, töökaaslased ja isegi pangad kodu täiendamisega aitama. "Pangad on pannud õla alla. see on kõige olulisem. Pangas käisin, seal vahetuvad inimesed, näitasin oma kogu ja töötajal vajus suu lahti ja ütles, et sellisele kogule peab õla alla panema."