Bernie Sanders kogus meemiteemalise fännikaubaga heategevuseks 1,8 miljonit dollarit

Vermont'i senaator Bernie Sanders on inauguratsioonimeemide teemalise fännikauba müügist teeninud 1,8 miljonit dollarit, mille plaanib annetada heategevusele.

Pilt Bernie Sandersist USA presidendi Joe Bideni ametisse vannutamise tseremoonial andis ainest arvukateks meemideks ning muutis ta internetisensatsiooniks. Sandersi meeskond hakkas tema kampaaniapoes müüma T-särke ja pusasid, millel pilt Sandersist inauguratsioonipäeval.

"Olime Jane'ga väga üllatunud inimeste loomingulisusest ja meil on hea meel, et saame minu kuulsust internetis kasutada selleks, et aidata abivajajaid Vermontis," väljendas Sanders enda ja oma abikaasa rõõmu tema tiimi poolt välja saadetud pressiteates.

Meemiteemalised riided said kiiresti suureks hitiks. Näiteks müüdi 45 dollarit maksev must pusa läbi 30 minutiga. Praeguseks on nii särgid kui pusad läbi müüdud ja kokku kogutud 1,8 miljonit dollarit. Fännikaubast saadud tulu annetatakse erinevatele Vermonti heategevuslikele organisatsioonidele.