Galerii: Läänemaal pöörleb merejääst karussell

Selleks saagis ta ümbritsevast jääst lahti 12-meetrise läbimõõduga rõnga, mille pani paadimootori abil pöörlema.

Ale sai inspiratsiooni Soomest, kus sarnane atraktsioon oli ühel siseveekogul.

Jäärattal asuval toolil istudes on nii mugav, et võib isegi sülearvutiga tööd teha. Ants Ale sõnul ei ole atraktsioon ohtlik, sest jää paksus on karusselli juures ligi paarkümmend sentimeetrit.