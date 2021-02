Kristin Kalnapenk: tunnen endas tihti ürgset jõudu

"Suled tegelikult sümboliseerivad sädelust ja lendlevat energiat – naistel väga soovitatakse kanda neid," sõnas Kalnapenk "Terevisioonis" ja lisas, et tunneb põlisrahvastega erilist sidet.

"Mu juured ulatuvad Neenetsimaale, mis on Komist veel ülevalpool. Ma olen tundnud küll sellist ürgset jõudu kuskilt tulemas. Ma olen ka väga palju uurinud selle kultuuri kohta. Ma ei tea, kas ma olen otseselt seotud, aga ma tunnetan küll seda väga hästi," ütles ta.

Kalnapenk rääkis ka, et plaanib kevadel albumi välja anda, kus kõlavad lood nii eesti, inglise kui ka hispaania keeles.

"Kümneaastaselt öeldi mulle, et nüüd on Hispaaniasse minek ja siis ma läksin kaasa. Plaan oli elada seal kaks või kolm aastat, aga siis tuli välja, et 12 aastat on põhjalikum. Nüüd olen aga ringiga tagasi Eestimaal," sõnas Kalnapenk.